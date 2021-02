Märkisin Mogo 11protsendilisi võlakirju

Foto: Ekraanitõmmis

Mõtlesin pikalt, kas tasub võtta portfelli autoliisingupakkuja Mogo 11protsendilist võlakirja selle asemel, et saada 12protsendilist aastatootlust ühisrahastuses väljastatud laenudest. Selgub, et mõned olulised asjad kaaluvad protsendierinevuse üles.

Ühisrahastusinvesteeringute puhul keskendutakse sageli sellele, et tegemist on millegi väga uudsega. Tegelikkuses on ühisrahastusinvesteeringud mõnes teises formaadis juba varem olemas olnud ning mõnikord tekib võimalus sama või sarnast investeeringut teha ka ühisrahastusportaalide väliselt. Nii on tekkinud ka mul võimalus Mintose kaudu Mogo laenude rahastamise asemel panustada raha otse börsil Mogo võlakirjadesse.