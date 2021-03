Väike, aga tubli kodubörsi aktsia tõi suure üllatuse

Lõin kokku veebruari numbrid ja selgus, et hoolimata mitmetest tehingutest on mu portfell lihtsalt loiult paigal seisnud, kuuga teenisin vaid 0,34% tootlust ehk 1374 eurot, kuigi üks mu positsioonidest tegi kuuga läbi 27% kasvu.

Vaadates aktsiaportfellile peale, selgub, et mu kõige pisem positsioon, kohaliku börsi Saunumi aktsia on vaat et parem kui bitcoin. Muudkui lendab! Kuuga on Saunumi aktsiate väärtus tõusnud 27,4%, praeguseks pole positsiooni kolmekordistumine enam kaugel. Eile teatas Saunum veebruarikuu käibe kuuekordistamisest võrreldes eelmise aasta sama ajaga.