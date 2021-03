Õngitsesin Teslat põhjast

Viisin raha turule ja ostsin jälle Teslat - loodetavasti turu põhjast. Pildil Tesla juht Elon Musk Berliinis, uue tehase arenguid kommenteerimas. Foto: Patrick Pleul, Reuters/Scanpix

Elektriautode tootjatel on tänu praegusele turunõrkusele aktsiahinnas toimunud korralik verelaskmine. Võtsin nad kõik ette ja tegin otsuse.

Mul polnud mingi plaani osta just Teslat. Uurisin ja analüüsisin läbi kogu elektriautode tootjate pika listi, et leida aktsia, mis tooks head tõusu siis, kui praegune turunõrkus üle läheb. Nasdaq on viimastel nädalatel tüürinud järjest allapoole ja sisenenud korrektsiooni, kaotades oma tipptasemest praeguseks 12%. See aga tähendab, et on aeg otsida ostukohti.