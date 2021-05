Berkshire'i käekäik peegeldab USA edu

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett (vasakul) ja aseesimees Charlie Munger Omahas. Foto: Reuters/Scanpix

Minu jaoks on Berkshire aktsia sarnane sellisele laiapõhjalisele indeksile – see on läbilõige USA majandusest. Ning õnneks ületab firma aktsia üle pika aja S&P 500 indeksit ja ka Warren Buffett kõlas eile enesekindlalt.

Legendaarse investori Warren Buffetti Berkshire Hathaway aastakoosolek ei ole tingimata koht, kust saada uusi investeerimisideid. Miks üks või teine investeering on tehtud, seda reeglina avalikkuse ees ei lahata.