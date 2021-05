Buffett: elu nagu seiklusfilmis

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett (vasakul) ja aseesimees Charlie Munger mõne aasta eest Omahas. Foto: Reuters/Scanpix

Legendaarse investori Warren Buffetti Berkshire Hathaway aastakoosolek ei ole tingimata koht, kust saada uusi investeerimisideid. Miks üks või teine investeering on tehtud, seda reeglina avalikkuse ees ei lahata.

Naljaga pooleks on see ka põhjus, miks investeerimisotsuseid tegevad juhid aastakoosolekul kommentaare ei jaga. Nad on ise osa Berkshire Hathaway „varadest“, ütles Buffett Eesti aja järgi pühapäeva hommikutundidesse tiksunud aastakoosolekul.