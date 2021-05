Ärihai tangib suurpanga aktsiaid – kohutavalt odavalt

Pärast 30% tõusu on aktsia endiselt potentsiaalikas. Foto: Reuters/Scanpix

Põhjala pankade käekäiku jälgin pidevalt, sest olen ise paaris neis aktsionär. Küll aga pole ma oma investeeringuteks valinud seda panka, mille aktsiat Rootsi aktivist-investor Christer Gardell peab potentsiaalikaks investeeringuks veel ka nüüd, mil selle hind on aasta algusest üle 30% kerkinud.

Rootsi meediast võis läinud nädalal lugeda, et Gardell on Nordea aktsiaid viimastel kuudel juurde tankinud. See on Gardelli sõnul ikka veel „kohutavalt odav“!