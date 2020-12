Põrsast kotis ma ei osta, aga innovaatilist saunaaktsiat küll

Unikaalne patentidega kaitstud kolm ühes saunatehnoloogia võimaldab nautida sauna nii, et varbad ei külmeta ja pea ei kuumene üle, lisaks veel auru ja soolaefekt. Paigutasin ka mina saunafirma aktsiasse veidi raha. Foto: Meeli Küttim

Mida muud pimedal talveajal teha kui sukelduda kahe uue börsiletulija aktsiapakkumistesse. Korraga on Nasdaqi börsi First North nimekirjaga liitumas kaks Eesti noort ettevõtet, mis erinevad üksteisest kui siga ja kägu.

Need ettevõtted on globaalse haardega filmi- ja mängutootja Imepilt AS ja unikaalse kolm ühes sauna tootja Saunum Group AS. Imepilt ja Saunum on oma tegevusalalt nii erinevad ettevõtted, et neid omavahel võrrelda on võimatu. Ühist on neil ainult see, et mõlemad on alla 10 aasta tegutsenud ja kahjumis ning mõlemad on otsustanud jala börsi ukse vahelt sisse pista.