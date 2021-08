Minu kalaaktsiat ähvardab uus kasvav risk

Ei ole võimatu, et tulevikus näeb samasugust vaatepilti oma söögilaual ka taimetoitlane, kui tekivad reaalsed alternatiivid mereandidele. Foto: Arno Mikkor

See ei ole saladus, et minu portfellis on olulisel kohal kalatootja Lerøy Seafood, kuid on võimalik, et tulevikus võib minu positsioon olla löögi all – nimelt on turule tulemas taimsetel saadustel põhinevad kalatooted.

Taimsete saaduste turg on aina kasvamas ning tundub, et nüüd liigutakse selles suunas, et ka mereandidele oleks taimsete valkudega variant olemas. Liha- ja piimatoodetele on juba arvestatavaid alternatiive arendatud aastaid, kuid kalatoodetele on sarnaste valikute loomine alles lapsekingades.

