Vaktsiinidesse pole praegugi hilja investeerida

Vaktsiinitootjate aktsiad on aasta algusest pakkunud väga head tootlust ning toonud nii mõnegi aktsiaga kolmekohalise protsendi suuruse tõusu. Foto: SIPA/Scanpix

Petlik on mulje, et vaktsineerimine on lõppemas ja vaktsiiniturg juba ära jagatud. Tegelikult on suur osa maailmast veel vaktsineerimata ja investorilgi on, kuhu panustada.

Londoni tervishoiukõrgkool peab üleval korra kuus uuendatavat veebilehte, kus jälgitakse kõiki koroonavaktsiine ja vaktsiinikandidaate ning nende käimasolevaid uuringuid. See lehekülg saab oma andmed WHO-lt, Milkeni instituudilt ja USA ravimikatsete andmebaasist, nii et nimekiri on enam-vähem ammendav.

