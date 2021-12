Kuuldused vanameistri jõu raugemisest on liialdatud

Berkshire Hathaway juht Warren Buffet suudab pikemas plaanis endiselt indeksiga võistelda, suurtest rahavarudest hoolimata. Foto: Reuters/Scanpix

Vanameister Warren Buffetti ettevõte Berkshire Hathaway on olnud aastakümneid investorite lemmik, pakkudes laiapõhjalist indeksilaadset investeeringut. Samas on Berkshire tugevalt rahas, mistõttu on ettevõte viimastel aastatel näidanud nõrgemat tootlikkust kui näiteks S&P 500 indeks.

Kuna Berkshire Hathaway on suur konglomeraat, millel on käsi peaaegu igas pirukas, siis peavad ettevõtte investorid seda peaaegu võrdväärseks majanduse käekäiku näitava indeksiga. Hoolimata Berkshire’i suurusest ja laiast haardest tuleb aga meeles pidada, et lõppude lõpuks on see siiski üks ettevõte. Küll tugev ettevõte, aga siiski.

