Tuule võlakiri peibutab kõrge tootlusega

Tuule võlakiri pakub 10% suurust tootlust aastas, kuid seda kõrgema riskiga, aga kindlust annab emafirma garantii. Foto: Liis Treimann

Juba ongi järgmine ettevõte raha kaasamas ning seekord otsib investoritelt raha tõukerataste rendifirma Tuul Mobility, mis ahvatleb 10% suuruse intressiga ja kindlust andva garantiiga. Kuid riskid investeerimisel on kõrged.

Kui muidu paigutavad investorid raha võlakirjadesse portfelli hajutamiseks, et kriiside ajal hoida väärtust ja tekitada rahavoogu, siis kasvuettevõtetega see niivõrd riskivaba ei ole kui küpsete ettevõtetega. Seetõttu on mängus ka kopsakas intress ja garantii, millele on oma pitseri alla pannud Tuul Mobility emaettevõte Comodule, mis Tuule tõukse toodab.

