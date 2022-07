Artikkel

Ma ikkagi ei hakka Lätti panka ehitama

Indexo kaasab raha, et sarnaselt LHV kunagise algusega hakata pensionifondide kõrvale ehitama täiemahulist panka. Lisaks Läti investoritele kaasatakse aga raha ka Eestist. Foto: Liis Treimann

Kui muidu tulevad Balti börsil aktiivselt avalikult kaubeldavaks ennekõike Eesti firmad, siis nüüd on astunud börsilävele ka üks julge Lätist. Seni pensionifondide maastikku muutnud Indexo soovib nüüd liikuda pangandusse ja tahab selleks investoritelt 7,5 miljonit eurot. Lisaks lätlastele aga saavad pakkumises osaleda ka Eesti investorid.

Esimene huvitav asjaolu selle pakkumise juures ongi see, et üldse on võimalik Eestis meile, olgem ausad, täiesti tundmatu nimega pensionifondide pakkuja aktsiaid märkida. Reaalsus selle taga peitub tõenäoliselt eelmise aasta DelfinGroupi ja Virši IPOdes, kus eestlased olid märkijate kandvaks jõuks.

