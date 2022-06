Energiasektori pärleid ei pea kaugelt otsima

Enefit Green plaanib aastaks 2026 tootmisvõimekust neljakordistada. Foto: Andras Kralla

Venemaa sissetungi ja sellest tulenevate sanktsioonide tõttu on energiahinnad teinud tohutu hüppe. Kuna Venemaaga suhete taastumine võib võtta aega aastakümneid, on üha rohkem tähelepanu saanud läänemaailma energiasektori ettevõtted, kelle toodang on nüüdsest eriti hinnas.

Kuigi börsiindeksid on saanud tugeva löögi intressimäärade tõusu tõttu, on energiasektor jäänud üheks ainsaks, mille poole ka kõige karusemad investorid vaatavad. USA energiasektori aktsiate indeksifond XLE on näidanud aasta algusest 32 protsenti tõusu.

