9 raamatut, mille abil börsil kooliraha kokku hoida

Et higi- ja kärsalõhna oleks õhus vähem, pani Investor Toomas kokku listi raamatutest, mille õppetunnid ja edulood aitavad investoril nina vee peal hoida. Foto: Pixabay

Et higi ja kärsalõhna oleks õhus vähem, pani investor Toomas kokku listi raamatutest, mille õppetunnid ja edulood aitavad investoril nina vee peal hoida.

Tehnoloogiaettevõtja, Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp: „Kui raamatu välkkasvust on kirjutanud Reid Hoffman – tehnoloogiaettevõtja, LinkedIni asutaja ja investor –, on see kohustuslik kirjandus kõigile kiiret kasvu jahtivatele ettevõtjatele. Seda sektorist ja faasist sõltumata.

„Välkkasv“ on isiklik, konkreetne, metoodiline ja põnev. See varustab lugejat rohkete näidetega ettevõtetest, kelle tooteid või teenuseid me iga päev kasutame, tehes nendega samastumise erakordselt lihtsaks.“

LHV vanemmaakler Nelli Janson: „Enne investeerimismaailma sukeldumist peab tulevase investori rahaasjade köögipool korras olema. Kui aastaid on elatud üle oma võimete, võib sasipuntra lahti harutamine nõuda palju aega ja meelekindlust. Kui oled otsustanud oma finantsid kontrolli alla saada, annab Dave Ramsey sulle kätte otsa, millest alustada. Raamatust leiad juhtnööre, kuidas oma raha täieliku muutumisega algust teha, millele erilist tähelepanu pöörata ja kuidas õigel teel püsida.

Tulemus on kindlasti vaeva väärt!“

Investo Tauri Alas: „Info ülekülluses kipume tegema kiireid ja pinnapealseid otsuseid, toetudes sageli vaid pooltõdedele. Mis oleks, kui võtaksime aja maha, et endalt küsida: „Oot-oot, kas asjad on ikka nii, nagu nad paistavad?“ Oma seisukohtade kiiva kaitsmise asemel tasub hoida alternatiivsetele arvamustele avatud meelt, sest vaid nii suudame teha informeeritud, loodetavasti ka paremaid otsuseid.

„Panustes mõtlemine“ on suurepärane eluline raamat mõtlemise arendamiseks!“

Investor Toomas: „Rahaturgudel tegutseja kolm kõige saatuslikumat vaenlast on eelarvamused, emotsioonid ja liigne enesekindlus. Maailma üks kuulsamaid käitumispsühholooge James Montier õpetab, kuidas võita kiirelt ja efektiivselt neid iga investori kõige suuremaid vaenlasi. Raamat on rikastatud näidetega elust enesest, mis selgitavad, kuidas käitumuslikud eripärad madalama tootluse või, ka vastupidi, üha priskem kontoni viivad.“

„Rikkaks saamise õpiku“ autor ja investor Jaak Roosaare: „Soovitan lugeda Seppo Saario raamatuid kõikidel investeerimishuvilistel ja jagada seda raamatut ka oma kooliealiste lastega – ehk süttib Seppo kaasabil nendeski soov saada investoriks!“

Tarvo Vaarmets, Phd, Taltechi rahanduse õppejõud ja investor ja menuki „Rahaedu põhimõtted“ üks autoreist: „John Allen Paulos žongleerib oskuslikult psühholoogia, rahanduse ja matemaatikaga, arendades lugejat justkui muuseas paremaks investoriks. Tema voolava stiiliga raamat annab lihtsa matemaatika abil originaalseid ja huvitavaid tõlgendusi aktsiaturgudel toimuvast, aidates seeläbi börsiprotsesse paremini mõista.

Sama põnev nagu börs ise!“

Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk: „Suurem osa investeerimisnõustajaid ja fondijuhte on head müügimehed, kuid viletsad varakasvatajad. Bogle näitab, kuidas müütidest läbi vaadata ning järjekindlalt investeerides professionaalidestki paremaid tulemusi saavutada. Bogle on oma lihtsa strateegia abil Vanguardi fondide kaudu miljoneid inimesi rikkaks teinud ning Tuleva eeskujuna Eesti inimestelegi targema alternatiivi kättesaadavaks muutnud. Nüüd saab maailma parimat investeerimisõpikut emakeeleski lugeda!“

Investor ja „Rikkaks saamise õpiku” autor Jaak Roosaare: „Ray Dalio annab põhjalikud ja loogilised juhised nii oma elu kui ka ettevõtte korraldamiseks. See raamat peaks olema igaühe lauanurgal, et selle juurde ikka ja jälle tagasi pöörduda!“

LHV nooremanalüütik Raido Tõnisson: „Väärtusinvestori taskuraamat“ pakub aegumatuid õpetusi, kuidas saavutada pikaajaline turgu ületav tootlus, leides aktsia reaalse väärtuse. Rohkete näidetega rikastatud raamat on lihtsasti mõistetav ka neile, kes sisenevad investeerimismaailma esmakordselt.“

