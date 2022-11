LHV oli seni tubli kasvuaktsia, aga ...

LHV suuromanik Rain Lõhmus Äriplaani konverentsil. Foto: Raul Mee

Mu portfelli suuruselt teine positsioon LHV teeb vähikäiku ja suurenenud on üks riskidest, mille peale ma varem väga ei mõelnud.

LHV aktsia on tänavusel aastal näidanud kehvakest tootlust, aasta algusest on hind kukkunud 24%. Eelmisel aastal tegi aktsia aga 108% tootlust, tõustes 2,2 eurolt 4,3 eurole. Praegu maksab aktsia 3,27 eurot. Seetõttu pole 24% kukkumine veel katastroof. Annan endale aru, et ükski asi ei saa non-stop tõusta. Tõusud vahelduvad börsil alati langustega, eriti veel, kui käimas on karuturg.

