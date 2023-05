Võitjate hoidmine tasus suurelt ära: Microsoft parandas kõik haavad

Oma osa minu portfelli tõusul on ka OpenAI tegevjuhil Sam Altmanil (vasakult teine), kelle ettevõttega koostöös on Microsoft viimasel ajal jõuliselt ehistaipu oma Bingi otsingumootorisse ja paljudesse teistesse toodetesse ning teenustesse integreerinud. Foto: AP/Scanpix

Pikk nädalavahetus on läbi ja nüüd tuleb portfell kokku võtta. Kuigi rikkaks pole ma saanud, siis vähemalt viisaka kuuteenistuse olen aprillis teeninud küll.

Aprilliga lisandus minu portfelli koguväärtusele 5087,5 eurot ja vahevõiduna saan rõõmustada, et portfell on taas poole miljoni piiri ületanud. Täpsemalt on mu investeeringud väärt 502 523,2 eurot ning kuuga kasvas see ühe protsendi võrra. Sellega tegin ära ka suurematele indeksitele.