LHV võlakirjadest on üks veelgi atraktiivsem investeering

Eelmine investor Toomase konverents tõi kokku enam kui 800 osalejat, järgmine tõotab 20. jaanuaril kokku tuua tuhatkond investeerimishuvilist. Foto: Raul Mee

Äsja avanes LHV võlakirjadest veelgi atraktiivsem investeerimisvõimalus.

Kui LHV värsked võlakirjad juba märgitud, siis õnneks avanes äsja veelgi parema riski-tulu suhtega investeerimisvõimalus: järjekorras kaheksas minunimeline konverents on teie ees!

Olen juba aastaid võrrelnud investor Toomase konverentsi pääset väärtpaberiga, mis on nii mulle kui teistele osalejatele tootnud rohkem väärtust kui mistahes muu investeering minu portfellis. Põhjus on lihtne, nii lavalaudadele kui saali koguneb kokku niivõrd võimas plejaad investoreid, kelle praktilistest teadmistest ja kogemustest piisab vaat et terveks eluks.

Need on teadmised, mida ei ole võimalik omandada raamatutest ega koolitunnist. Rääkimata inspiratsioonist, motivatsioonist ja meelelahutusest, mis annab jõudu ja energiat veelgi targemalt enda kapitali kasvatada.

Aga on ka otsesem põhjus. Viimaste aastate kogemus näitab, et puhtalt lavalaudadelt tehtud tehingute tootlus on teeninud suure kuhjaga tagasi pääsmele kulutad summa, mis jääb kõvasti alla isegi ühe Tesla aktsia turuhinnale. Rääkimata minu portfelli tugisammaste Microsofti või Berkshire Hathaway B-osaku hinnast.

Ideid terveks aastaks

Käesoleva aasta konverentsi programmi kokku pannes olen võtnud arvesse kõigi varasemate aastate kogemuse ning võime olla kindlad, et investeerimisideede ja -teadmiste kontsentraat saab olema enneolematu. Lavalaudadel avatakse detailselt investeerimiskontode seisud ning publiku silme all tehakse nii mõnigi tehing.

Sel aastal palume publikul saata meile väärtpaberiideid, millest parimate plusse ja miinuseid lahkame parimate ekspertide abil otse osalejate silme all.

Kui esinejad kõrvale jätta, siis eelmise minunimelise konverentsi publik oli eraisikuna ainuüksi Tallinna börsile paigutanud enam kui 73 miljonit eurot. Oleme varemgi tunnistajaks olnud, et just teie olete need, kelle mõtted ja teod määravad suuresti kodubörsi aktsiate hinnaliikumise. Saalis võib suisa füüsiliselt tunnetada, kuhu suunas aktsiate hinnad lähitulevikus pööravad.

Investor Toomase konverents 2024 Toimub 20. jaanuaril Kultuurikatlas. Toob kokku ligi 1000 osalejat. Konverentsi saab jälgida nii kohapeal kui veebis ning paralleelselt kahes saalis. Päeva jääb lõpetama korralik investeerimismelu. Esineb ligi 40 oma ala tippu. Teiste seas: Eesti juurtega USA börsikaupleja Alexander Elder, Eesti kõigi aegade edukaim jalgpallur, ettevõtja, investor Ragnar Klavan, LHV Panga juht ja investor Kadri Kiisel, Enlight Reasearchi asutaja ja analüütik Mattias Wallander, ettevõtja ja Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare, muusikust investor Tom-Olaf Urb, artistinimega Reket jpt. Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, investeerimisvigadest, ettevõtlusest, idufirmadesse investeerimisest, kinnisvarast, ühisrahastusest, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust. Konverentsil kuulutakse traditsiooniliselt välja aasta investor ja investeerimistegu. Konverentsi aitavad korraldada LHV, Nasdaq Tallinn, Enefit Green, Ignitis Group, Tallinna Sadam, TextMagic, TalTech, Admirals, Harju Elekter, Veho, Kreditex jt. Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT. Allikas: investor Toomas

Pilet teenib ennast kiirelt tagasi

Viimaste aastate osalejate tagasiside ütleb üheselt: nii nagu ikka, ükski küsimus, kui tahes lihtne või keeruline, Kultuurikatlas juba vastuseta ei jää. Ühtviisi põhjust osaleda on nii neil, kelle portfell 5, 500, 5000, 50 000 kui 5 miljonit eurot. Programm on kokku pandud just seda silmas pidades.

NB! Nii nagu igal aastal, hoiatan nüüdki ette, et minu varasemate aastate konverentsid on juba üsna varakult kõik viimse kohani välja müüdud. Sestap tasub endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda.

Vähim, mis võin lubada, on see, et vähemalt piletiostuks kulutatud raha õnnestub meil tänu konverentsilt saadud ideedele ja inspiratsioonile kordades tagasi teenida. Varem on see lubadus alati paika pidanud.

Tagasiside räägib iseenda eest

Mida ütlevad eelmistel aastatel osalenud? Siin on mõned nopped tagasisidelehtedelt:

“Korraldamise tase on viidud väga kõrgele ja hea meel on näha, et Eestis nii võimsat konverentsi korraldatakse.”

„Üldine ülesehitus, väga hea ajakava, hea tehniline teostus, väga head esinejad.“

„See oli super! Konverents oli ladusalt üles ehitatud ja professionaalne.“

„Esinejad olid väga head. Publik ja kogu üldine meeleolu olid mõnusad.“

"Enda kogemusest võin öelda, et Toomase konverents on paremini korraldatud kui Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsionäride koosolek."

„Professionaalsed ja tuntud (huvitava karakteriga) esinejad. Erinevad teemad ja vaatenurgad. Väga tasemel korraldus (veebikeskkond ja üldine sujuvus).“