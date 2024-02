Aitab mulle Teslast! Tõstan raha teise raketti

Jensen Huang on viinud Nvidia nii kiirele kasvule, et Elon Muski Tesla enam järgi ei jaksa joosta. Foto: AFP / Reuters / Scanpix / Äripäev

Kasvuaktsialt ootan ma pulliturul kasvu, mitte külgsuunda ega ammugi mitte langust. Tesla on mu portfellis selgel pulliturul teiste kasvuaktsiatega võrreldes kängu jäänud ja nii olen ma otsustanud selle positsiooni täna USA börsi avanedes kõvema kasvuaktsia, Nvidia, vastu vahetada.

Miks mu kannatus Teslaga katkes? Eks kogenud investorina tean ma väga hästi, et kasvuettevõtetel on paremaid ja halvemaid aegu ja liiga kiirelt ei tasu püssi põõsasse visata. Pidasin Teslat hoides vastu 2022. aasta karuturu ja sain 2023. aastal Teslalt 100% tõusu, kuid praegu näen, et sellest luuavarrest pole mõtet uut pauku lähiaastatel oodata. Nimelt et aru saada, mis võib ettevõtet ees oodata, hoian ma lisaks igakuistele kvartalitulemustele silma peal ka ettevõtte tulevikuprognoosidel ning sündmustel, mis juba praegu tulemustele mõju võivad avaldada.