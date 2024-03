Tööriist, mida on hädasti tarvis varanduse kasvatamiseks

Uuringute järgi ei vaevu enamik inimesi kunagi endale eesmärke seadma. Eesmärkideta elus navigeerimine on nagu maandumine keset Sahara kõrbe kavatsusega jõuda sealt Rooma ilma kaardita. Jõukuse kasvatamise teel on eesmärkide seadmine vaat et asendamatu tööriist.

