Tagasi 08.07.24, 16:00 Valimiste tulemus tõi Pariisi börsil ostukoha Valimiste eel märkimisväärselt taandunud Prantsuse aktsiad alustasid täna, pärast valimistulemuste selgumist, taas marssi kõrgemale.

Pariisi turg on andnud kogu aasta algusest tehtud tõusu käest.

Foto: IMAGO/Scanpix

Euroopa aktsiaindekseil pole tänavu olnud kerge oma USA kolleegidega sammu pidada. Ehkki S&P 500 indeksi (aasta algusest +16,72%) ja Nasdaqi liitindeksi (aasta algusest +22,26%) edu on peamiselt põhinenud üksikute aktsiate rallil. Nagu ma hiljuti kirjutasin, on nende kõrgem lend toonud USA indeksiinvestoreile siiski Euroopa omadest parema tootluse.

