Incap jäi hätta mullu kevadel, kui nende peamine klient, Hollandi firma Victron (keda nimetatakse aruannetes järjepidevalt “meie suurimaks kliendiks”, mitte kunagi nimepidi) otsustas radikaalselt tellimusi vähendada, et maha müüa kogunenud suur laovaru . See kehv uudis ja uudisele järgnenud aastaprognoosi kahandamine kukutasid aktsiat sedavõrd, et positsioon vajus minu portfellis sügavale miinusesse.