Tagasi 09.08.24, 14:07 Minu investeeringut ähvardab tükeldamine: Google sai laksu vastu näppe Google sai USA regulaatoritelt monopolivastases kohtuprotsessis lüüa, kuid hiljutiste tulemuste valguses paistab gigant endiselt heas vormis, et sellest higi valamata välja tulla.

Alphabet on suurtest USA tehnoloogiagigantidest kõige soodsamate suhtarvudega, kuid seda osaliselt põhjusega. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Esmaspäeval tuli välja uudis, et lõpuks on jõudnud USA kohtuveskid otsuseni, mille kohaselt rikkus otsingu- ja reklaamiettevõte Google monopolivastaseid seadusi. Süüdistus esitati juba 2020. aastal, see oli üle pika aja, kui USA valitsus mõnda suurkorporatsiooni monopolis süüdistas. Varasemalt oli 2004. aastal sõlminud kokkuleppe Microsoft, keda süüdistati veebilehitseja Internet Explorer pealesurumises Windowsi kasutajatele.

