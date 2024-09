Tagasi 16.09.24, 14:32 Kasum või kole käkk? Kortereid flippides tuleb teada õigeid nippe Olgugi et ma ise otseselt käppapidi kinnisvaraäris sees pole, saan vähemalt jagada äsja omandatud väärtuslikke ja praktilisi nippe nendega, kes plaanivad sellega rikkust majja tuua.

Nädalavahetusel käisin keset Peetri küla põldu mahukas lehmalaudas kinnisvaraseminaril tegijate nippe kuulamas. Lehmad olid juba välja kolinud, seega avastasin end koos ülejäänud 150 investoriga keset elu ja melu tarkust kogumas. Foto: Olimar Hinn

Ilmselt pole kellelegi üllatuseks, et paljud hakkajad investorid, kellel on veidike raha hinge taga ning ka oskusi renoveerimistöödel, alustavad oma kinnisvarainvestori teekonda just korterite ülesputitamise ja nende müügiga. Lootuses muidugi saada korralik kasum ja siis järgmise ja veelgi vingema objekti kallale minna kuni lõpuks lausa suurarendajaks ennast välja arendada.

