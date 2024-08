USA aktsiaturgudel on läinud paaril viimasel nädalal sedavõrd põnevaks, et pole mahti teistele teemadele tähelepanu pöörata. Nii jäi mul kahe silma vahele Equinori kvartaliaruanne, mis avaldati juuli lõpus. Ka esimese kvartali aruannet lugesin hilinemisega , nii et sellest hakkab kujunema halb harjumus. Mis muud kui pean end parandama, sest Equinori on minu portfellis suuruselt 7. positsioon ja väärib kindlasti suuremat tähelepanu.