Tagasi 16.04.25, 17:59 Investor Toomas: jätan Storendi 10% intressi lauale Järjekorras kolmandat korda vaatan otsa ehitustehnika rendiettevõtte Storendi pakutavatele võlakirjadele. Kulm kisub aina enam kipra.

Foto: Andras Kralla

Varasemast on mul Storendi võlakirjad portfellis olemas. Täpsemalt 93 võlakirja aastast 2023, mis on seni toonud mulle tootlust 11% aastas. Probleeme maksetega esinenud pole ning tänavu 21. detsembril ootan, et ettevõte ostab võlakirjad 9300 euro eest tagasi. Selle jaoks osaliselt ka uut raha võlakirjadega kaasatakse.