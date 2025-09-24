Microni kvartalitulemused ületasid ootusi

Microni aktsia on sel aastal tõusnud ligikaudu 98%.
Microni neljanda kvartali müügitulu ulatus 11,3 miljardi dollarini, ületades Bloombergi küsitletud analüütikute prognoositud 11,15 miljardit dollarit. Kohandatud kasum aktsia kohta oli 3,03 dollarit, mis oli rohkem kui oodatud 2,84 dollarit, kirjutas Yahoo Finance.
