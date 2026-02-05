05.02.26, 15:22 Novo Nordiski kahjum tekitab minus müügimõtteid Vaadates otsa kõvasti langenud aktsia hinnale ja oma 14 000 euro suurusele miinusele, tekib küsimus, kas olen ikka tublilt järjekindel või lihtsalt kangekaelne reisija rongis, mis on ammu rööbastelt maas. Loe AI kokkuvõtet

Pildil Novo Nordiski tegevjuht Mike Doustdar ning finantsjuht Karsten Knudsen. Knudsen tunnistas, et esimest korda üle mitme aasta on ettevõte sunnitud langetama kogu aasta prognoose.

Foto: AFP/Scanpix

Minu portfelli ainus kahjumit teeniv positsioon tõi mu eile oma 18protsendilise kukkumisega maa peale. Ehk ei olegi tegemist korraks põhja kukkunud ja suurt potentsiaali omava ettevõttega, vaid aktsiaga, mis on kannatuse katkenud investorite ootused nüüdseks maha mänginud. Üleliia karm ei tasu ka olla, Novo teenib endiselt miljardeid, kuid aastaga üle 50protsendi langenud aktsia hinda tasub ikkagi tähele panna.