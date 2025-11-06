Lilly ja Novo sõlmisid Trumpiga kokkuleppe ravimite hindade langetamiseks
Eli Lilly ja Novo Nordisk sõlmisid neljapäeval Trumpi administratsiooniga lepingud, et langetada oma menukate kaalulangetusravimite hindu. Vastutasuks leevendatakse nende jaoks tariife ning tagatakse laiem juurdepääs Medicare'i patsientidele.
Novo Nordiski tegevjuht Maziar Mike Doustdar surub USA presidendi Donald Trumpiga kätt Valges Majas 6.novembril 2025 üritusel, kus kuulutati välja hindade langetamise kokkulepe Eli Lilly ja Novo Nordiskiga.
Foto: Reuters/Scanpix
Neljapäeval Valges Majas president Donald Trumpiga toimunud üritusel avalikustatud Lilly ja Novo lepingud teevad mitmed maailma populaarseimad ravimid kättesaadavaks paljudele inimestele, kes on USA valitsuse eakatele ameeriklastele mõeldud tervisekava Medicare osalised, vahendas Bloomberg.
