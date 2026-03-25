Mahakantud ettevõtte aktsiate ebamugav ost tõi kümnekordse kasumi
Microsofti aktsia on minu portfellis kerkinud üle kümne korra ja minnes tagasi sellesse perioodi, kui esimese investeeringu tegin, siis õppetunde, kuidas leida portfelli võitja, on sealt võtta omajagu.
Olen oma pea veerandsajandi pikkuse investorkarjääri jooksul aktsiate paremaks valimiseks ehitanud keerukaid mudeleid ja koostanud pikki kontrollnimekirju. Tegelikult piisab edukate investeeringute tegemiseks märksa vähemast.
Trehvasin hiljuti kohvimasina juures enda pikaajalise lugeja ja kolleegi, Äripäeva teabekeskuse juhi Liivi Kedelaukiga, kes meenutas, et on minu aastatetagusest artiklist saadud investeerimisideega teeninud tänaseks pea 5700% tootlust.
Sõda Iraanis on muutnud finantsturud äärmiselt volatiilseks, mistõttu on õige aeg vaadata kriitilise pilguga üle aktsiaportfell ning vajadusel paigutada varasid ümber. Siin on 11 aktsiat, millesse MarketWatchi analüütik soovitab investeerida praeguses ebakindlas keskkonnas.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.