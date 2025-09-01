Äripäev
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,00%9 186,9
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,37
  01.09.25, 15:51

1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi

Trehvasin hiljuti kohvimasina juures enda pikaajalise lugeja ja kolleegi, Äripäeva teabekeskuse juhi Liivi Kedelaukiga, kes meenutas, et on minu aastatetagusest artiklist saadud investeerimisideega teeninud tänaseks pea 5700% tootlust.
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
  • Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Parroti interjöör.
Uudised
  • 30.08.25, 13:57
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Katsed veokitega maailma kõrgeima sillatekiga sillal.
Uudised
  • 30.08.25, 20:30
Maailma kõrgeim sild läbis avamise eel koormustestid
Rahandusminister Jürgen Ligi.
Uudised
  • 31.08.25, 08:00
Eesti majanduse seitse päeva: tülid, diilid ja katk
Investoritele tõi nädal ehmatuse Balti börsilt
Kaubalaev.
Uudised
  • 31.08.25, 16:51
Läänemere turvalisuse pärast mures soomlased otsivad uusi marsruute
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
Uudised
  • 30.08.25, 10:39
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
USA New Yorgi Ida ringkonna prokurör Joseph Nocella ütles, et Eesti kodanikk varustas Vene sõjaväge kõrgtehnoloogilise elektroonikaga, pettes samal ajal USA ettevõtteid. „Meie prokuratuur ja õiguskaitsepartnerid kasutavad kõiki võimalikke vahendeid, et takistada Venemaa ebaseaduslikku ligipääsu USA tehnoloogiale, mis ohustab meie ja meie liitlaste julgeolekut,“ ütls ta pressiteate vahendusel.
Uudised
  • 30.08.25, 10:02
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Pankur Indrek Neivelt soovitab vaadata Euroopa demograafiat ja mõelda.
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka
Tehnikateaduste doktor ja Metroserti juht Aigar Vaigu purustas ka müüdi tehisintellektist kui töökohtade hävitajast. “Mitte tehisaru ei võta sinu töökohta, vaid inimesed, kes oskavad tehisaru kasutada, võtavad sinu töökoha," ütles ta.
Aigar Vaigu: hull naaber ja loodus tekitavad meile jamasid niikuinii, parem selles olla tarkade inimestega
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
2021. aastast Põhjamaade Investeerimispanka vedanud André Küüsveki ametiaeg jätkub veel neli aastat.
Põhjamaade Investeerimispank pikendas eestlasest presidendi ametiaega
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
USA president Donald Trump läks pärast kohtus kaela saamist golfi mängima.
USA kohtuvaidlus tollide üle jätab eksportijad kevadeni teadmatusse
Elkond Liebmann.
Elkond Liebmann: “Raha on s...ks?” No ei ole
Ants Nõmperi sõnul vajab Ellex Raidla uut ja teistsuguse pilguga juhti.
Ants Nõmper annab Ellex Raidla juhtimise üle
JPMorgani Euroopa aktsiaturu strateegi Mislav Matejka hinnangul oli suvine hoo aeglustumine Euroopa aktsiaturul tervislik ning uus ostuaeg läheneb.
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
Novo Nordiski kaalulangetusravim on südame kaitsmisel parem kui konkurent Eli Lilly oma.
Novo Nordiski kaalulangetusravim edestab uues uuringus konkurenti
Silvano valgevene pesubränd Milavitsa.
Venemaal ja Valgevenes tegutseva Silvano müük ja kasum veeresid allamäge
Equinor on Ørstedi suuruselt teine ​​aktsionär Taani valitsuse järel, kellele kuulub pool ettevõttest.
Equinor investeerib Ørstedi emissiooni miljard dollarit
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist

