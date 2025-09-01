1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Trehvasin hiljuti kohvimasina juures enda pikaajalise lugeja ja kolleegi, Äripäeva teabekeskuse juhi Liivi Kedelaukiga, kes meenutas, et on minu aastatetagusest artiklist saadud investeerimisideega teeninud tänaseks pea 5700% tootlust.
Kiibitootja Nvidia teine kvartal polnud sensatsiooniline, kuid investoritele andis lootust võimalus, et Hiina suund võib ettevõtte jaoks avaneda, rääkis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson. „Kui suhted, load ja litsentsid järgmise kvartali jooksul korda saadakse, võib sealt tulla prognoosimata lisakäivet,“ sõnas ta.
Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.