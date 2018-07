Kas Apple saab imeärist uue kasvu?

Ainult tellijale

Internet lekib: Apple'i fännid pakuvad üksteise võidu tooteid, millelt õunafirma võiks sügisel lina pealt tõmmata. Aga mina loodan enamat.

Mul on Apple'i suhtes alati kahetised tunded olnud. Mulle meeldib see kasv, mida ta näitab, meeldib, et ta suudab suurusest hoolimata ikka veel meeletuid arengunumbreid näidata. Kuid kõige rohkem meeldib mulle see, kuidas ta on ühest väikesest vidinast loonud tõelise religiooni: vaidlus selle üle, kas Apple'i toode on maailma parim või mitte, ajab tülli sõpru ja aitab kontsernil toodete eest häbitult suurt summat nõuda. Investorina tahan teada, mis saab edasi. Ja kui uskuda Bank of America analüütikuid, siis uus suund on liitreaalsus ja sealt tuleb aasta-paari pärast tubli kümmekond miljardit lisakasumit.

Viimaste numbrite järgi on Apple'i aastakasum 230 miljardi dollari juures, nii et kümnemiljardiliste sammudega edasi liikuda poleks sugugi paha. Liitreaalusest saan mina niimoodi aru, et see on justkui Pokemoni mäng: vaatad ringi – pärismaailm, vaatad nutiseadet – pärismaailma peale on tekkinud uus kiht väikeste koletistega.

Aga võib-olla minnakse siin samm kaugemale. Ehk saame kunagi kanda nutiprille, kus hakkab järsku välkuma tuluke:“Tähelepanu, su ülemus ligineb, pane see kohvitass nüüd käest.“ „Alert: kui sa teed ära ülesande X, on sul arvutuste järgi õigus küsida ülemuselt palgalisa, sest su turuväärtus on tõusnud.“ Või mis minule väga meeldiks: paneksin aga programmi käima, liiguksin mööda linna ja programm identifitseerib ära, kellel on nende firmade tooted, mis mul portfellis on. Saan kohe teada, kas peaksin ikkagi H&Mi aktsiasse rohkem uskuma või peaksin selle Apple´i siiski Samsungi vastu välja vahetama. Või on järsku mõni start-up väga võimsaks muutunud. Isikuvabadusele mõjuvad need asjad väga halvasti, aga mõttemänguna on see päris tore.