Leelia Rohumaa: heas ettevõttes tekib töötajal loomulik vajadus oma töös aina paremaks saada

Pipedrive’i personalijuht Leelia Rohumaa usub, et töökoht peab olema nagu teine kodu, seetõttu tuleb luua organisatsioonikultuur, mis arvestab kogu töötaja teekonda ettevõttes ja on atraktiivne nii töökorralduse kui ka vaba aja ja pereelu väärtustamise mõttes.

Leelia Rohumaa Foto: Meeli-Kyttim

Pipedrive on viimastel aastatel pidevalt jõudnud ihaldusväärseimate tööandjate edetabelite tippu. Kuidas olete suutnud luua nii ahvatleva kuvandi? Mida teete teisiti kui teie konkurendid?

See ei ole pelgalt kuvand, vaid Pipedrive’is on päriselt ka hea töötada. See võib kõlada klišeena, aga väärtustatud tööandjaks kasvamise alustalaks on oma töötajate kuulamine. Oleme püüdnud ennast panna töötaja kingadesse ja võtta arvesse kogu tema teekonda ettevõttes. Mõtlesime põhjalikult läbi, missuguse kogemuse peaks inimene saama värbamisprotsessis, millist tuge vajavad uued töötajad sisseelamiseks, missugused lisahüved ning enesetäiendusvõimalused on töötajatele atraktiivsed, kuidas väärtustada töötaja pereelu ja vaba aega ning millised on motiveeriv töökorraldus ja -keskkond.

Inimesed veedavad oma ärkveloleku ajast suure osa tööl. Meie eesmärk on olnud luua Pipedrive’ist töötajate teine kodu, kus nad tunnevad ennast alati mugavalt ja hästi, sest nad on koos heatahtlike inimestega, kes kannavad nendega ühiseid väärtusi. Püüdleme selle suunas, et inimesed saavad panustada ja areneda valdkonnas, mis on samal ajal ka nende hobi, sest vaid siis on neil loomulik vajadus oma töös aina paremaks saada. Kui seda saab teha mõnusas keskkonnas ning koos sarnaseid väärtusi kandvate inimestega, ongi see ideaalne töökoht.

Pipedrive paistab silma oma organisatsioonikultuuri poolest. Millised on Pipedrive’i organisatsioonikultuuri kõige olulisemad põhimõtted või väärtused? Kuidas olete nendeni jõudnud?

Ettevõtte viiel asutajal oli oma varasema kogemuse põhjal selge arusaam, milliste inimestega nad ühiste eesmärkide nimel töötada tahaksid. Pipedrive’il on kuus põhiväärtust. Põhimõte, et teiste päeva ei tohi ära rikkuda tagab draamavaba töökeskkonna ja positiivse õhkkonna.

Olulised on ka sisemine põlemine ja soov areneda ja paremaks saada, sest me ei taha otseselt kedagi motiveerida ning eeldame, et meie meeskonnaliikmed tahavad tööd teha ja ise areneda.

Väga oluline on ka see, et inimene ei lõpetaks õppimist ega tunneks, et kõik on tehtud. Kui Pipedrive’i inimeste käest küsida, miks nad Pipedrive’is töötavad, tuuakse alati ülekaalukalt välja, et põhjuseks on meie suurepärased inimesed. Meeldivate inimestega koos töötades saavutatakse palju, sest osatakse näha meeskonna ühiseid vajadusi ning vabanduste otsimist ei tolereerita.

Ühes varasemas intervjuus Äripäeva raadios oli juttu, et Pipedrive’i üks olulisemaid värbamispõhimõtteid on see, et inimese väärtused peavad kindlasti Pipedrive’i väärtustega klappima. Kuidas sellised inimesed ära tunda?

Oleme kindlal veendumusel, et töötajad on ettevõtte parimad saadikud, seepärast paneme väga suurt rõhku õigete inimeste leidmisele, kes lisaks professionaalsele sobivusele kannaksid meie väärtusi. Pipedrive’i värbamisprotsess on tavapärasest pikem ja energiarohkem, kuna tahame olla kindlad, et sobime vastastikku ning inimese silmad säravad just seda tööd tehes, kuhu ta värvatud on. Seitsmeosalise värbamisprotsessi intervjuude jooksul hindame kandidaatide vastavust meie põhiväärtustele ning nende järgi käitumine saab otsuse tegemisel määravaks.

Pipedrive aina kasvab, nii Eestis kui ka üle kogu maailma. Tihti kipuvad esialgsed väärtused ja põhimõtted aja ning kasvuga hajuma ja nende hoidmine on aina raskem. Kuidas toetate organisatsioonikultuuri säilimist ka organisatsiooni kasvades ja kui tihti analüüsite seda, milliseid muudatusi oleks vaja teha?

Kiire kasvu ja arengu juures peab pidevalt jälgima, millised protsessid või kokkulepped on vaja üle vaadata, sest uutes tingimustes sageli need enam ei sobi. Vaatamata suurtele muutustele on Pipedrive’i esialgsed põhiväärtused siiani sobivad ning nende püsimajäämise tagavad meie töötajad, kes nendesse põhimõtetesse usuvad ning nendele vastavalt ka käituvad.

Kindlasti ei saa rohkem kui 500 töötajaga ettevõte hoida täpselt sama tunnet nagu ettevõtte algusaastatel, mil kõiki töötajaid teati ja tunti. Ettevõtte kasvades saab aga selle tunde tekitada väiksemates gruppides – tiimides, projekti- ja missioonigruppides. Kui sinu ümber on tõelised oma ala asjatundjad ja näed, et ka teistel tööd tehes silm särab, tekib võimas sünergia.

