Julge juht oskab olla haavatav

Kuigi eesti keeles kõlab sõna "haavatavus" kuidagi haledalt, on see aastakümneid psühholoogiat ja juhtimist uurinud Brené Browni sõnutsi ülivajalik oskus, et heaks juhiks kasvada.

Liiga paljud juhid juhivad hirmu ning haiget tegemise pinnalt Foto: Pixabay

Brown mõtestab haavatavuse lahti emotsioonina, mida kogeme ebakindluse, riskeerimise ja emotsionaalse avatuse ajal. Paraku pean tunnistama, et minu suhe haavatavusega pole alati just kiita olnud. Juba noore mehena asusin agaralt maske looma ja oma ehedust peitma, et seeläbi lugematu arv kordi nii iseendale kui ka teistele liiga teha. Alles nüüd, mil turjal on rohkem kui 40 aastat, mõistan, kui palju lihtsam on olla see, kes sa tegelikult oled.

Olen endamisi palju mõelnud, et kui keegi oleks mulle haavatavuse olulisusest varem rääkinud, olnuksid minu 20ndad ja 30ndad nii mõnegi nurga alt rõõmsamad ja viljakamad. Õnneks on tänastel maskidega meestel ja naistel Brené Brown, kes ei puuduta oma sõnumiga mitte ainult keskealisi juhte, vaid ka noori. Ja ta teeb seda ütlemata hästi, mistõttu on tema populaarsus sisse saanud kaunis hea hoo. Näiteks on tema TEDx-esinemist vaadatud üle 11 miljoni korra.

Haavatavus kui tugevuse märk

Kuigi Brown soovitab haavatavust teadlikult praktiseerida, on see paras katsumus ja seda kolmel põhjusel. Esiteks, enamik meist on minevikus ühel või teisel moel haiget saanud, mistõttu on meile loomuomane kaitsta oma sisemaailma müüriga. Teiseks, kuna oleme oma rollide ja maskidega harjunud ja samastunud, ei oska me neid märgata, veel vähem midagi ette võtta. Kolmandaks, meie ühiskonnas peetakse haavatavust pigem nõrkuseks kui tugevuseks.

Raamat: "Julgege juhtida" Autor: Brené Brown Lehekülgi: 336 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Juhtimisekspert Brown väidab, et haavatavus tähendab eelkõige julgust. Üksnes tänu julgusele saame seista silmitsi oma ebakindlusega, võtta riske ning tundeid avada. Need, kel julgust napib, eelistavad maski ette tõmmata ning kindla peale välja minna, käitudes viisil, mille tagajärjed on etteaimatavad. Tuttav muster, mida kohtab ülearu sageli nii tööl kui ka kodus ning mille ainus tagajärg on keerulised ja plahvatusohtlikud suhted.

Kuigi suurem osa meist pelgab ehe olla, hindame paradoksaalsel kombel üha enam neid, kes seda suudavad. Usutavasti teab enamik meist mõnd ehedat kolleegi või sõpra. Kedagi, kes räägib ja elab otse südamest. Just siis ja ainult siis saab inimene tõeliselt haavatav olla, sest oma südame kaitseks me raudrüüd vajamegi. Eriti peaksid seda tõde silmas pidama juhid, et juhtida oma meeskonda hirmu ja maski asemel julguse ja avatuse abil.