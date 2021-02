Börsil ei õnnestu enesepettusega pikalt tegeleda

Edukas kauplemisstrateegia on nagu rätsepaülikond, kus kõik peab millimeetri pealt klappima, ütleb LHV vanemmaakler Nelli Janson. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Börsil kauplemine on nagu virvatuli, mis peibutab (börsi)sohu ekslema, muutudes ühtäkki hirmuäratavaks kummituslinnaks, kus hakkad peagi omaenda varjugi kartma. Ometigi ei tule üritajatest puudust, sest selle labürindi läbijaid ootavad ees pool kuningriiki, au ja kuulsus.

Kuid kas raha on ikka ainuke põhjus, miks tuleristsed edukalt läbinud seda teevad? Jack D. Schwageri „Turuvõlurite taskuraamat“ on kokku koondanud mitme eduka kaupleja lood ja nõuanded, lubades nõnda lugejal piiluda korraks nende sisekosmosesse. Sealjuures ei väida neist keegi, et ta teeb seda ainult raha pärast.