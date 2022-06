Raamat, mille aktuaalsus ajab öökima

Vasakul artikli autor Mihkel Kunnus, keskel „Tähenduse teejuhtide“ autor Jordan Peterson ning paremal raamatu eesti keelde tõlkinud Kärt Kunnus. Foto: Erakogu

„Iiveldavalt aktuaalne“ on fraas, mis kerkib mu teadvusesse, kui mõtlen Jordan Petersoni peateosele „Tähenduse teejuhid“. Kust tuleb see iiveldus? Neist metsikutest, tülgastavast toorustest, mida saadavad korda Venemaa okupatsiooniväed Ukrainas, ja mida moodne tehnoloogia reaalajas vahendab.

Peterson alustas selle raamatu kirjutamist 1985. aastal, pühendudes suisa kinnisideeliselt sellele üle kümne aasta. Psühholoogiliseks lähtekohaks oli külma sõja reaalsus ja painavad õudusunenäod tuumasõjast. Teisisõnu kõik see, mis taaselustus 24. veebruaril 2022.

Mis motiveerib inimesi korda saatma metsikusi?

Peterson otsis vastust küsimusele, mis on ideoloogia. Seda just psühholoogilises mõttes. Mis on see, mis motiveerib inimesi korda saatma selliseid metsikusi, mis toimusid XX sajandi totalitarismides. Miks ja kuidas toimub ideoloogiline seestumine? Kus on selle juured? Kust tuleb vimm, mis on valmis kogu maailma (loe: inimkonna) radioaktiivseks tuhaks põletama? Ehk siis kõik see, mis on taas nii aktuaalne, et ajab iiveldama.

Raamat: "Tähenduse teejuhid" Autor: Jordan B. Peterson Lehekülgi: 376 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

„Tähenduse teejuhid“ ei ole lihtne lugemisvara. Selle on siiski kirjutanud maailma tippülikoolide asunik, üks intellektuaalselt nõudlik inimene teistele omasugustele. Selle lähimad sugulased raamaturiiulil on Joseph Campbelli „Tuhandenäoline kangelane“ (e.k. 2005) ja Erich Neumanni „The Origins and History of Consciousness“. Teemaviited on seega süvapsühholoogia ja võrdlev mütoloogia (Peterson käsitlebki ideoloogiaid kui vaegmüüte). Petersoni „Tähenduse teejuhid“ toovad eelnimetatutele juurde (evolutsiooni)psühholoogia hilisemad saavutused. Teiste seas hindab ta kõrgelt neuropsühholoogia suurkuju, Eestist pärit Jaak Pankseppa. Eestlasi peaks kõnetama seegi, et ta näitab (Lääne lugejaskonnale) natsi- ja kommunismikuritegude sarnasust.

Psühholoogiaprofessori pretsedenditu menu

Lühitutvustuse korras võib veel öelda, et Peterson keskendub tegelikkusele, mitte niivõrd objektiivsele reaalsusele. Viimasega tegelevad eelkõige erinevate mõõteriistadega varustatud täppisteadlased. Inimesed elavad aga tegelikkuses, maailmas kui tegevuspaigas. Ses mõttes on eestikeelne sõna „tegelikkus“ väga tabav.

Aktuaalne on Jordan Petersoni peateos ka teises mõttes: see peaks huvi pakkuma kõigile neile, kes tahavad paremini mõista kitsamalt kaasaja vaimu. Eiramatu antropoloogiline fakt on seegi, et Jordan Petersoni sõnum tekitas ühiskonnas pretsedenditu resonantsi: psühholoogiaprofessor tuuritas mööda väljamüüdud kontserdisaale nagu rokkstaar. Selle tõusulaine püsivamad jäljed meie kodurannas on Hardo Pajula kinnistatud: kord kuus ilmuv ajaleht „Tähenduse teejuhid“, samanimelise loengusari Youtube'is ning raadiosaade Kukus.

P.S. „Tähenduse teejuhid“ pole kõige parem raamat Petersoniga tutvumiseks (kui just ei olda akadeemiline inimene, filosoofia- või psühholoogiatudeng. Siis küll). Alustada võiks ehk tema populaarteaduslikuma raamatuga „12 elu mängureeglit“.

