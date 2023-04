Naiste madal ambitsioon teha juhtimiskarjääri on müüt

Merle Viirmaa räägib 1. juunil Äripäeva rahvusvahelisel juhtimiskonverentsil "Coaching 2023 PAUS" Alexela kontserdisaali pealaval naisjuhtide väljakutsetest. Foto: Erakogu

Juhtimis-coach Merle Viirmaa on ligi kümme aastat tegelenud naisjuhtidega ning ta on veendunud, et naiste madal ambitsioon juhiks areneda on müüt.

Küll aga märkab ta harjumusi, kuidas naised end ise põhja lasevad.

Tean, et naisjuhtide teema on sulle oluline ja oled sel teemal tihti sõna võtnud. Miks on see sulle oluline ja mille eest seisad?

Alustuseks tahan öelda, et ma ei ole feminist ja mu sõnumid ei ole kantud feminismi ideedest. Mulle on oluline, et naistel, kes soovivad tööelus rohkem saavutada, oleks selleks ka võimalused. Püüan selleks naisjuhtimisalast teadlikkust kasvatada.