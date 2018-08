Töötu- ja haigekassa jäägu oma liistude juurde

Äripäev 01. august 2018, 10:57

Haigekassa ja töötukassa soov nimed pakutavate teenustega kooskõlla viia on põhjendatud, ja see ongi probleem.

Haigekassa ja töötukassa soovivad tuleval aastal muuta oma nime vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulub nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot ning nimevahetuse kõrge hind on põhjustanud palju avalikku meelepaha.

Äripäeva hinnangul ei ole probleem nimevahetuse hinnas, vaid nende asutuste soovis oma tegevusvaldkondi laiendada. Mõlemad võiksid jääda oma senise nime ja liistude juurde – haigekassa tegelema haigetega ja töötukassa töötutega.

Ega nimi meest riku, ütleb eesti rahva vanasõna. Tegelikult võib ikka rikkuda küll – kui just mitte meest ennast, siis mehe tuju. Inimeste puhul ei pane keegi pahaks, kui mõne veidra või ebameeldiva tähendusega nime kandja nimevahetuse kasuks otsustab. Kas asutuste ja organisatsioonide puhul peaks asi olema teisiti? Sest on tõsi, et töötus ja haigus ei tekita reeglina inimestes meeldivaid assotsiatsioone. Avalikku teenust osutava organisatsiooni nimi võiks aga selgelt väljendada seda, millega ta tegeleb. Ehk lähtuda võiks pigem vanade ladinlaste ütlusest, et nimi on märk. Nomen est Omen.