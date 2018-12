Dividendi edetabel peegeldab häid aegu

Tänase Äripäeva vahel on Dividendi TOP, kuhu reastatud edukad omanikutulu teenijad annavad hea läbilõike Eesti ettevõtlusest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Tabeli ülemise otsa seltskond on muutunud aastate jooksul vähe, kuid esikolmiku summad on mõnevõrra väiksemad kui mullu. Aga kui aastas miljoni või rohkem teeninud ettevõtjate arv on varasematel aastatel püsinud vahemikus 30–40, siis seekord on neid lausa 55. Ning kui esikümnesse on tavaliselt pääsenud ettevõtjad, kes on otsustanud võtta omanikutulu üle 2 miljoni euro, siis tänavu on selliseid ärimehi 20. Jällegi on kerkinud edukaimate omanikutulu teenijate hulka pääsemise piir, sest kui tabeli ülemine ots püsib dividendimaksete suuruse poolest stabiilne, siis seekord tuli esisajasse pääsemiseks teenida üle 550 000 euro. See näitab, et ajad on head.