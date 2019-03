Eesti pangandus vajab uusi tuuli

Rahapesuskandaalidest räsitud Eesti panganduse olukord on kehv ja selle mõju majandusele näeme veel lähiaastailgi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Olukord Eesti panganduses on kõigest paari kuuga täiesti muutunud. Danske pakib end kokku, Swedbank ja Nordea maadlevad rahapesukahtluste all. Pankade väärtus börsil on kukkunud miljardeid eurosid ja on selge, et rootslased ei taha enam Eestis mingeid riske võtta.