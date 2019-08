Raputust pole tulnud, vapustust samuti mitte

Kaubanduses puhuvad uued tuuled, kuid suurte kaubanduskeskuste ajastu pole veel kaugeltki lõppenud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et Tallinna uusima kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn probleemid peegeldavad teravat konkurentsivõitlust turul, kus kõik ideed ei saa tahes-tahtmata olla ühtviisi edukad. Samas ei näita praegune, oodatust kehvem seis kindlasti seda, et turg oleks täis saanud, ega ka trendi, et tarbijad pöörduksid suurtest keskusest ära. Jaekaubandus kahtlemata areneb, aga pöördelist vapustuse märki ei maksa siit otsida.