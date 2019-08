Notaritasud vabaks – igati mõistlik mõte

Notaritasude vabaturg võiks hästi läbimõelduna teha toimingud soodsamaks ja kiiremaks ning korrastada õigusruumi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev tunnustab konkurentsiameti ettepanekut viia notaritasud vabaturule, sest leiame, et uus regulatsioon teeks soodsamaks tehinguväärtusest sõltuvad tasud, mis näiteks pealinna kinnisvaraturul on kasvanud kohati ebamõistlikult suurteks. Kindlasti töötaks notaritoimingute kaubeldavus just kallimate tehingute puhul. Hästi läbimõelduna võiks klient konkurentsist võita lisaks rahale ka kiiruses, kui muutunud olukorras lisanduksid e-teenused, mis näitaksid, kus ja millise tasu eest notar konkreetset lahendust pakub.