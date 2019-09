Märgilise Eesti ettevõtte mitmetähenduslik müük

Ühiskondliku mõjuga ettevõtjaid, kes oskavad oma tegemisi õigel hetkel ümber korraldada, tuleb ainult tunnustada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et Silberauto omaniku Väino Kaldoja hoiakutes ja suhtumises on paljugi tähelepanu- ja eeskujuväärset. On ettevõtjaid, kelle missioon ja vaade on avaram igapäevasest äritegevusest. Ühiskondliku panuse juurde kuulub ka oskus oma tegemisi õigel hetkel ümber korraldada. Eesti ühe vanima, ligi 30 aastat tegutsenud suurettevõtte Silberauto müük Soome kapitalil põhinevale Vehole üksnes kinnitab seda.