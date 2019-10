Maksuerisustest tuleb hoiduda ka toidu puhul

Toiduainete käibemaksu alandamine võib esmapilgul näida ülla mõttena, kuid lähemal vaatlusel see nii ei ole, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Möödunud nädalal tõstsid aastakongressi pidanud kaupmehed teemaks toiduainete käibemaksu alandamise, sest Eestis on see tavatult kõrge, mistõttu on kõrged ka toiduainete hinnad kauplustes. Toiduhinnad on meil kasvanud märksa kiiremini kui naabritel – kui Euroopa Liidus tõusid need viimase 12 aastaga keskmiselt 30%, siis meil 60%. Samas on Kaupmeeste liidu andmeil meie keskmine juurdehindlus – 25% – Euroopa madalamate seas. Nii pole ka ime, et viimase uuringu järgi pooldab toiduainete käibemaksu langetamist 65% Eesti kaupmeestest.