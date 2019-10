Hapud viinamarjad kinnisvaraturul

Sügistuultes hakkavad hapuks minevad kinnisvaraarendused välja tulema, manitsedes koduostjaid ja investoreid ettevaatusele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev kirjutas reedel ja täna erakordsest juhtumist Keila nurjunud uusarendusega, kus arendaja ja ehitaja tüli ja võlgade tõttu on mitu perekonda hätta jäänud. Nad on tasunud korterite eest ettemaksu, kuid maksuamet on korterid arestinud.