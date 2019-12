Peeglike, peeglike seina peal, kes on aasta ettevõtja?

Äripäev kutsub juhtkirjas lugejaid üles valima aasta ettevõtjat meie veebis, et tunnustada Eesti arengusse enim panustanud silmapaistvat juhti.

Foto: Anti Veermaa

Aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg ja on loomulik, et Äripäev teeb seda juba 27. korda aasta ettevõtja valimisega. Tagasi vaadates võib kerge muigega meenutada, et muutusime juba aastate eest sooneutraalseks, loobudes lugejate survel aasta ärimehe tiitlist ja asendades selle aasta ettevõtjaga. Ei aidanud ka see, kui õigustasime end keeleliste analoogidega nagu "kojamees" või "pikanäpumees".