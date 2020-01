Rail Baltic vajab meest nagu Mr Wolf

Rail Baltic tuleb, kui juhtimine ja vastutus paika saavad, kuid kindlasti läheb see kallimaks ja valmib hiljem, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eesti, Läti ja Leedu ühisaudit jõudis järeldusele, et Rail Balticu juhtimine pole tõhus, mistõttu saavad tõenäoliselt löögi nii eelarve kui ka ajakava. 5,8 miljardi euro suurust eelarvet ületatakse prognoosi kohaselt ca 59 miljoni euro võrra. Ametlik valmimistähtaeg on 2026. aasta, kuid riigikontrolli hinnangul ollakse ajakavast poolteist aastat maas. RB Rail ise hindas mullu juunis, et riskide realiseerumisel jääb Rail Balticu valmimine 2030. aastasse.