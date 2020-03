Kas me oleme ikka õigel teel?

Meie eesmärk on vaba, toetusteta ja avatud elektriturg ning suuremad riigitoetused riigifirmale pole parim lahendus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et olukord, kus ajame taastuvenergiat tootes elektrijaamades järjest enam puid ahju ning maksame sellele maksumaksjatena peale aina täiendavaid miljoneid, on mitmes mõttes absurdne. Narva jaamadel on kahtlemata nii julgeoleku kui sotsiaalne mõõde, kuid pikemas perspektiivis tuleb jõuda otstarbekama lahenduseni, kus määravaks saab mitte riigitoetus riigifirmale, vaid vaba turg, mis on ju Eesti energiamajanduse arengukava üks keskne eesmärk.