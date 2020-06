Münchhauseni võttele lootes vajume sohu niikuinii

Foto: Anti Veermaa

Poliitikud näivad järjekindla naiivsusega uskuvat, et vaba turumajanduse tingimustes kehtivad seaduspärasused kaotavad ühel hetkel kehtivuse ning õnnestub ehitada igiliikur või tõsta end parun Münchhauseni kombel ise juukseid pidi soost välja. Ei kaota ega õnnestu, kinnitab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev on mitmel korral hoiatanud stsenaariumi eest, kus majanduskriisist väljatuleku arved jäetakse erasektori maksta. Eesti Panga värske majandusprognoosi tööturgu puudutavatele numbritele otsa vaadates näeme, et paraku on just see realiseerumas. Ja head nahka sellest ei tule ei majandusele ega ühiskonnale. Pole kasvu ega sidusust.