Korruptsiooni planeerimine ehk ettekavatsetud sulitembud

Foto: Anti Veermaa

Arendajaid ebavõrdsesse seisukorda asetav ja korruptsiooniriski tekitav planeerimisseadus tuleb ümber teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui seadus, mille järgi ettevõtjad peavad oma äriplaane tegema, on olemuslikult vildakas, hakkavad ka nende ettevõtmised viltu kiskuma, nagu toestamata istikust kasvavad aia viljakas pinnases kõverikud puud. Äripäeva hinnangul on meie õigusruumis just nii läinud põhiosas 2015. aastal vastu võetud planeerimisseadusega. Kui seadusega sisuliselt planeeritakse korruptsiooni (ehk ette kavatsetud sulitempe), vajab see muutmist.