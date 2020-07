Kõik, mida te vajate, on kindel käemees

Foto: Anti Veermaa

Koroonakriis ei saa olla ettekääne turumoonutuseks. Kui üks saab riigi toe, peavad sarnased reeglid kehtima ka teistele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

"Kõik, mis te teha võite, on see, et te endale kindlad käemehed muretsete," ütleb pangatöötaja jutustuses "Suvi" Joosep Tootsile. Kirjandus sai neil päevil päriseluks. Nagu Ülesoo talu uuendada sooviv "mõisavalitseja", nii läksid ka Porto Franco arendajad rahastajate jutule ning muretsesid endale väidetavalt Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) soovitud "kindlate käemeestena" Eesti Vabariigi valitsuse. Valitsus teatas neljapäeval, et KredEx jätkab Porto Francole laenu andmise menetlust suurusega 39,4 miljonit eurot kuni kuueks aastaks. Igati soodsatel tingimustel.